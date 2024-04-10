Toyota обновила одну из своих старейших моделей

Японская компания Toyota представила рестайлинговый внедорожник 4Runner, который не обновлялся 15 лет. Об этом сообщает motor1.com.

Автомобиль построен на платформе TNGA-F. Длина внедорожника — 4950 мм, а колесная база — 2844 мм. В стандартной версии клиренс составляет 233 мм. Углы въезда и съезда чуть уменьшились по сравнению с предшественником: до 32 и 24 градусов соответственно.

Автомобиль оснащается 2,4-литровым двигателем мощностью 278 л.с. Также будет доступна гибридная версия этого же двигателя I-Force Max, развивающая до 326 л.с. В обоих случаях на машины устанавливается восьмиступенчатая автоматическая коробка передач.

В стандартной комплектации новый Toyota 4Runner оснащен семидюймовой цифровой приборной панелью и восьмидюймовым сенсорным дисплеем информационно-развлекательной системы. В более дорогих комплектациях центральный экран имеет размер 14 дюймов по диагонали, а семидюймовая цифровая приборная панель заменена на 12,3-дюймовую.

В базовое оснащение также входит адаптивный круиз-контроль, система обнаружения пешеходов, функция автоматического управления дальним светом, а также система распознавания дорожных знаков.

До этого стало известно, что в Китае представили новый седан IM L6. Машина появится у дилеров уже в мае 2024 года. Предварительные продажи уже начались. Стоимость автомобиля начинается от 230 тыс. юаней (2,9 млн рублей по курсу на момент публикации).

Длина автомобиля составляет 4931 мм, а колесная база — 2950 мм. В салоне установлен штурвал вместо руля и монитор во всю ширину передней панели. У IM L6 также есть автопилот с лидаром: в Китае он отвечает третьему уровню автономности. На европейском рынке модель появится в 2025 году.

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