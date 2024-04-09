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В Москве внедорожник Росгвардии вылетел на тротуар и сбил женщину

В центре Москвы внедорожник Росгвардии сбил женщину и врезался в столб

В Москве внедорожник Росгвардии пытался уйти от столкновения с такси и попал в серьезное ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«На Большой Лубянке спецавтомобиль уходил от столкновения с такси, которое резко перестроилось, вылетел на тротуар, сбил 50-летнюю женщину и врезался в столб», — говорится в публикации.

На место аварии приехали экстренные службы. Отмечается, что пострадавшая женщина находится в сознании, за ее состоянием следят врачи.

До этого в Москве на Кутузовском проспекте произошло крупное ДТП с участием нескольких автомобилей. Судя по опубликованным в сети кадрам, в аварию попали четыре машины, в том числе такси. По предварительным данным, в ДТП пострадали два человека, которые оказались заблокированы в авто. Изначально две полосы в районе съезда на Можайское шоссе перекрыли. К настоящему моменту проезжую часть уже освободили.

Ранее столичных водителей предупредили о надвигающейся грозе.

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