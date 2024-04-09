В России предрекли рост доли китайских машин в таксопарках до 75%

Доля китайских автомобилей и технологий в таксопарках России в ближайшем будущем может вырасти до 75%, если Госдума одобрит ранее принятый в первом чтении закон о локализации автомобилей, которые используются в качестве легковых такси. Об этом «Парламентской газете» рассказала председатель Общественного совета по развитию такси в России Ирина Зарипова.

«Если Госдума окончательно одобрит законопроект о локализации в такси, то все производство автомобилей для таксопарков у нас, по сути, сосредоточится в руках четырех крупных игроков — Haval, Evolute, «Москвича» и АвтоВАЗа. С учетом того, что три из этих компаний, по сути, занимаются крупноузловой сборкой импортированных автомобилей, три четверти — или 75% — таксопарков так или иначе займут китайские технологии», — сообщила эксперт.

По ее словам, на данный момент в число наиболее популярных марок машин в таксопарках по стране входят Cherry и Haval. Она уточнила, что в целом таксопарки оценивают китайские автомобили положительно. Согласно опросу Общественного совета, при комплектовании автопарков предпочтение отдается именно этим вариантам.

В 2023 году «Коммерсантъ» писала, что доля китайских машин в таксопарках России за год выросла с 3% до 30%. По данным газеты, таксопарки испытывают нехватку новых автомобилей, и именно китайские машины позволяют сократить дефицит в высоком тарифном сегменте, даже несмотря на то, что некоторые пассажиры скептически относятся к их безопасности и комфорту.

Ранее руководители таксопарков назвали препятствия к переходу на электромобили.