В России стартовали продажи Lada Granta с автоматической коробкой передач

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» объявил о старте официальных продаж Lada Granta с автоматической коробкой передач. Об этом говорится на сайте компании.

Отмечается, что «автомат» установили на типы кузова седан и лифтбэк. Стоимость первой версии с АКП начинается от 1,17 млн руб., а второй — от 1,24 млн руб.

В «АвтоВАЗе» подчеркнули, что седаны с автоматической коробкой передач поступили дилерам в комплектации Comfort Plus. В нее входят две фронтальные подушки безопасности, АБС, кондиционер, обогрев передних сидений, электрорегулировка и обогрев наружных зеркал и т.д. А вот лифтбэки с «автоматом» поступили в продажу в версии #Club, включающей обогрев ветрового стекла и парктроник. У автомобиля черные корпуса зеркал и двухцветные легкосплавные диски.

Автомобили получили, помимо четырехступенчатого «автомата», 16-клапанный мотор на 98 л.с. Водитель сможет развивать скорость до 176 км/час.

До этого автоэксперты предполагали, что «АвтоВАЗ» объявит цены на новую комплектацию не ранее, чем на следующей неделе.

В партии Lada Granta с «автоматом» Jatco насчитывается порядка 5 тыс. машин. Она будет выпускаться в течение года. В «АвтоВАЗе» рассказали, что часть Lada Granta с автоматической коробкой «пойдет социальным службам», а остальные отправят в розничную продажу. Прежде в машинах семейства использовалась только 5-ступенчатая «механика».

Компания оснастила Lada Granta автоматической трансмиссией Jatco из имеющихся запасов. Их обнаружили во время реконструкции опытно-промышленного производства «АвтоВАЗа», его помещение в течение некоторого времени использовалось в качестве склада.

Ранее представитель «АвтоВАЗа» назвал ресурс вариатора Lada Vesta.