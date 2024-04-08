В Дагестане водителя наказали штрафом за ковыряние в носу

В Махачкале водителю Lada пришел штраф за ковыряние в носу, теперь он пытается его обжаловать. Об этом сообщает Telegram-канал «Прямой эфир».

Отмечается, что дорожная камера посчитала, что мужчина за рулем Lada разговаривал по телефону во время поездки. Однако водитель утверждает, что он ковырялся в носу. Теперь мужчина хочет обжаловать штраф в размере 1,5 тыс. рублей.

«Я вообще по телефону не разговаривал. Я вообще-то в носу ковырялся, я же знаю, что делал», — пожаловался водитель.

До этого в Нидерландах водителя оштрафовали на €380 за то, что он почесал голову во время движения. Система, установленная в камере на дороге, решила, что мужчина говорил по телефону. Как рассказал Тим Хансен, когда ему пришел штраф за то, что он разговаривал по мобильному за рулем, его это удивило, поскольку не помнил, чтобы в тот день с кем-то общался, находясь в машине. Вместе со штрафом Тиму пришла фотография, на которой запечатлен якобы момент нарушения. Однако на снимке видно, что Хансен не говорил по телефону, а просто почесал голову, однако сделал это так, что система ошиблась.

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