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Водитель на ходу выпрыгнул из «Жигулей» и попал на видео

В Петрозаводске водитель на глазах у сотрудников ГИБДД выпрыгнул из автомобиля

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ДТП Петрозаводска и Карелии/VK

Мужчина выпрыгнул из движущегося автомобиля на Карельском тракте в Петрозаводске. Об этом сообщает портал «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Отмечается, что автомобиль ВАЗ-2107 «Жигули» выезжал на Карельский проспект со стороны АЗС. По всей видимости, увидев впереди патрульный автомобиль ДПС, водитель на ходу попытался покинуть машину, буквально выпрыгнув из нее на проезжую часть. Причина такого поступка пока не понятна.

Автомобиль без водителя проехал еще несколько метров и врезался в снежный бруствер справа.

Судя по видео на портале, сотрудники ГИБДД вышли из патрульного автомобиля для задержания мужчины. О том, чем закончился инцидент, не сообщается.

До этого стало известно, что в челябинской ГИБДД отказались регистрировать Ford в виде старинной кареты.

Несмотря на наличие всех документов на Ford и прохождение экспертизы, машину не могут зарегистрировать из-за проблемы с номером силового агрегата. Владельцам предложили повторно пройти экспертизу для решения вопроса.

Представители компании считают, что номер двигателя отсутствует в машине и не указан в документах, поэтому требование ГИБДД является необоснованным.

Ранее сообщалось, что в Самарской области опрокинулся автобус с пассажирами.

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