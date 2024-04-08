Автомобиль в виде старинной кареты отказались регистрировать в ГИБДД Челябинска

В Челябинске владелец автомобиля Ford в виде кареты не может поставить его на учет. Об этом сообщает 74.ru.

Отмечается, что, несмотря на наличие всех документов на Ford и прохождение экспертизы, машину не могут зарегистрировать из-за проблемы с номером силового агрегата. Владельцам предложили повторно пройти экспертизу для решения вопроса.

Представители компании считают, что номер двигателя отсутствует в машине и не указан в документах, поэтому требование ГИБДД является необоснованным.

В Госавтоинспекции Челябинской области заявили, что владельцы машины имею право пройти повторную сверку номеров, однако на данный момент они не явились на процедуру.

До этого стало известно, что на сайте «Авито» продают уникальный седан ГАЗ-21 «Волга», который продавец оценил в 11 млн рублей.

В основе автомобиля лежит платформа длиннобазного Mercedes S-Class W220 в рестайлинговом кузове. О двигателе ничего неизвестно, но, скорее всего, он достался седану от «донора». Известно, что был проведен капитальный ремонт, после которого пробег составляет 1000 км. Установлена полностью пневматическая подвеска.

Машина зарегистрирована как «самодельное транспортное средство».

Ранее сообщалось, что семья гонщика Михаэля Шумахера пустит с молотка его вещи.