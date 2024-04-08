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Москвичам рассказали о штрафах за парковку на зеленых насаждениях

Штрафы за парковку на зеленых насаждениях могут достигать 300 тысяч рублей

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

В Москве штрафы за парковку на зеленых насаждениях, в том числе газонах, растениях и корнях, могут достигать 300 тысяч рублей. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Московской административной дорожной инспекции (МАДИ).

Там отметили, что в столице штраф по статье 8.25 КоАП города Москвы выписывают за размещение транспортного средства на зеленых насаждениях. В МАДИ призвали водителей быть внимательными и не размещать автомобили за пределами асфальтового покрытия или бордюрного камня, а также вблизи деревьев и кустарников. За стоянку машины на таких участках, даже одним колесом, могут выписать штраф от 5 тыс. руб. физическим лицам, до 300 тыс. руб. — юридическим лицам.

В пресс-службе обратили внимание, что зеленые насаждения — это не только густая зеленая трава, но и все другие растения и их корни.
В МАДИ отметили, что такая парковка наносит вред экологии города, ведь машины нарушают плодородный слой почвы, вредят корням деревьев и других растений. Кроме этого, колеса автомобилей разносят пыль и грязь по улицам города, что ухудшает состояние здоровья граждан, особенно страдающих аллергическими заболеваниями, и портит внешний облик столицы.

«В 2024 году инспекторы МАДИ выявили 7 тысяч таких случаев», — добавили в пресс-службе.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге могут начать штрафовать за парковку во дворах.

Ранее в Госдуме предложили ввести штраф за парковку такси во дворах.

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