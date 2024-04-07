Lamborghini представил эксклюзивный суперкар

Итальянская компания Lamborghini представила эксклюзивную версию суперкара Revuelto. Фото автомобиля опубликованы на сайте автобренда.

Дебют Revuelto, оснащенного двигателем V12 и сразу тремя электромоторами, состоялся весной прошлого года. Модель стала преемником суперкара Aventador. Теперь в рамках мероприятия Lamborghini Arena компания представила новую версию Revuelto, которая получила специальное оформление кузова и салона.

Модель окрасили в серый цвет Grigio Hati, также дизайнеры оставили акценты зеленого оттенка Verde Scandal и Verde Chiaro. Капот украсили полосами черного цвета Nero Noctis. Кузовные элементы были сделаны из неокрашенного углепластика. Внутри салона - черные спортивные сиденья оттенка Nero Ade с окантовкой оттенка Verde Scandal.

Технически Revuelto остался прежним. Модель получила 6,5-литровый «атмосферник» V12 от Lamborghini Aventador с тремя электромоторами на 1015 л.с. Также автомобиль оснастили двухвальным 8-ступенчатым «роботом».

До этого сообщалось, что Lamborghini впервые за более чем 20 лет изменила свой логотип с «разъяренным быком». Новая символика сохранила изображение быка, однако теперь он стал более минималистичным и сдержанным в плане цветовой гаммы. В целом логотип сохранил и другие свои ключевые черты: геральдический щит и название марки вдоль верхнего края. При этом рисунок стал более «плоским», поскольку дизайнеры решили отказаться от рельефов.

Отмечается, что главными цветами нового лого Lamborghini стали черный и белый, а для привычных желтого и золотистого оставили «роль» акцентов. При этом все оттенки стали более приглушенными. Ожидается, что новый логотип впервые появится на суперкаре, который станет преемником Huracan. Lamborghini испытывает его почти год. Также эмблему должны поставить на обновленной версии кроссовера Urus и нынешнем флагмане Revuelto.

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