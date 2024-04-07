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В Каховке ВСУ атаковали машину главы избирательной комиссии

ВСУ нанесли удар дроном по машине главы Каховской избирательной комиссии

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РИА «Новости»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили дроном по автомобилю председателя Каховской территориальной избирательной комиссии и еще одного сотрудника. Об этом сообщил избирком Херсонской области в своем Telegram-канале.

«К счастью, никто из них не пострадал. Украинские боевики продолжают запугивать жителей Херсонской области и мстить за организованную и отлично проведенную избирательную кампанию», — говорится в публикации.

Отмечается, что сотрудники избирательной системы «не поддадутся на провокации» украинских боевиков.

До этого мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в своем Telegram-канале о двух взрывах в городе на фоне воздушной тревоги. Отмечается, что согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской области звучит воздушная тревога.

Ранее юрист рассказал, можно ли пострадавшим от паводков получить компенсацию за автомобиль.

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