Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Раскрыты планы Kia по расширению модельного ряда

Kia представит 15 новых моделей к 2027 году

close
100%
Silas Stein/Global Look Press

Корейская Kia планирует к 2027 году выпустить 15 новых моделей электромобилей, а число гибридных моделей увеличит к тому же сроку с шести до девяти. Об этом сообщает Carscoops.

В частности, корейский автопроизводитель расширит свой ассортимент моделями EV2, EV4 и EV5. Кроме того, он представит коммерческие модели. Старт мировых продаж электромобиля EV3 запланирован на лето 2024 года.

Kia EV6 будет обновлена сразу после выхода рестайлингового Hyundai Ioniq 5. Предполагается, что Kia тоже может получить тяговую батарею емкостью 82 кВтч. Дебют обновленного EV6 запланирован на конец 2024 года. Автомобили EV5 и EV9 будут выпущены в спортивном исполнении GT.

К 2030 году корейский бренд рассчитывает довести до 38% долю электромобилей в объеме продаж.

Ранее стало известно, что Porsche Taycan может получить новую платформу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами