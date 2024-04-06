Tesla передумала выпускать недорогие автомобили

Американский автопроизводитель Tesla отказался от намерения выпустить анонсированный ранее компактный недорогой электромобиль начального уровня из-за высокой конкуренции с китайскими компаниями, сообщает Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с планами компании.

По словам источников агентства, Tesla продолжит разработку беспилотного такси на платформе компактного автомобиля. Это решение представляет собой отказ от давней цели Tesla, которую часто провозглашал основатель компании Илон Маск — создания доступного электромобиля для массового потребителя, утверждает Reuters.

Ожидалось, что бюджетный электромобиль Tesla будет продаваться по цене $25 тыс. (₽2,3 млн), в то время, как наиболее доступная Tesla сейчас (Model 3) продается в США за $39 тыс. (₽3,6 млн).

Изменение планов произошло на фоне жесткой конкуренции с китайскими компаниями, которые предлагают массовые электромобили по цене $10 тыс. (₽924 тыс.).

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