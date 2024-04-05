Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Житель Пятигорска обманул друга на 6,5 млн рублей, продав две его машины

В Пятигорске мужчина обманул друга на 6,5 млн рублей при продаже машин

close
100%
Shutterstock

В Пятигорске полицейские возбудили уголовное дело о мошенничестве по обращению гражданина, который поручил знакомому продать два своих автомобиля, но денег за них не получил. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

«Заявитель передал ему ключи, а также необходимые документы и временно покинул город. По возвращении потерпевший попытался связаться с товарищем, однако тот перестал выходить на связь», — отмечается в сообщении полиции.

Полицейским удалось найти и задержать 28-летнего подозреваемого. Он рассказал, что продал и отечественный легковой автомобиль, и дорогостоящую машину иностранного производства, принадлежавшие его товарищу, а вырученные за них 6,5 млн рублей потратил на личные нужды.

Полиция изъяла оба автомобиля и передала владельцу. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее в Амурской области пассажир ранил таксиста и забыл в его машине паспорт.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами