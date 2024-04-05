Житель Пятигорска обманул друга на 6,5 млн рублей, продав две его машины

В Пятигорске полицейские возбудили уголовное дело о мошенничестве по обращению гражданина, который поручил знакомому продать два своих автомобиля, но денег за них не получил. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

«Заявитель передал ему ключи, а также необходимые документы и временно покинул город. По возвращении потерпевший попытался связаться с товарищем, однако тот перестал выходить на связь», — отмечается в сообщении полиции.

Полицейским удалось найти и задержать 28-летнего подозреваемого. Он рассказал, что продал и отечественный легковой автомобиль, и дорогостоящую машину иностранного производства, принадлежавшие его товарищу, а вырученные за них 6,5 млн рублей потратил на личные нужды.

Полиция изъяла оба автомобиля и передала владельцу. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

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