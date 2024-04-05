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В Иркутске мужчина разгромил несколько машин на парковке и выкинул вещи с чужого балкона

В Иркутске полуголый мужчина прыгал на машинах и пытался поджечь чужую квартиру

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Телеграм-канал «Babr Mash»

Полуголый мужчина разгромил несколько машин и пытался поджечь чужую квартиру в Иркутске. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Отмечается, что мужчина пришел ночью во двор в микрорайоне Березовый — кричал, скакал на припаркованных легковушках, отрывал боковые зеркала и бамперы. После, забрался на один из балконов и выкидывал вещи. Затем облил лоджию чем-то горючим и угрожал устроить пожар.

В результате мужчина сорвался с высоты и сломал ногу. Его увезла скорая. Владельцы поврежденных автомобилей написали заявления в полицию.

До этого стало известно, что мировой судья в районе Фили--Давыдково города Москвы оштрафовал мужчину, который перевозил в каршеринговом автомобиле живого львенка. По статье 8.35 КоАП РФ о причинении вреда редким и исчезающим видам животных, растений и других организмов мужчина оштрафован на 4 тыс. рублей. Самого львенка суд конфисковал у владельца, детеныш передан в центр реабилитации диких животных.

Ранее сообщалось, что имам спас троих детей из машины, которая ушла под лед в Челябинской области.

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