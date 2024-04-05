От автобуса ПАЗ отвалились два колеса и покатились на пешеходов

В Тихвине Ленинградской области от автобуса ПАЗ на ходу отвалились два колеса и едва не сбили двух пешеходов, сообщает 47news.ru.

Инцидент произошел на улице Машиностроителей. На кадрах видно, что во время движения по городской улице от задней оси автобуса слева отвалились два колеса. Одно из них срикошетило о столб и покатилось по проезжей части, а другое выкатилось на тротуар, где в этот момент шли двое пешеходов. Люди успели отбежать в сторону, на газон, колесо их не задело.

Из-за поломки у автобуса также отвалилась накладка колесной арки. Следом за ним остановился легковой автомобиль. В компании «Пальмира», которой принадлежит транспортное средство, пообещали изданию прокомментировать ситуацию в ближайшее время.

Ранее в Амурской области пассажир ранил таксиста и забыл в машине свой паспорт.