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В Харькове подорвали автомобиль военного

«Страна.ua» сообщила о подрыве автомобиля бойца ВСУ в Харькове

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Телеграм-канал «Политика Страны»

Неизвестные подорвали автомобиль бойца ВСУ в Харькове. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на правоохранительные органы.

«Автомобиль стоял возле СТО. Около 22:00 прозвучал взрыв, в результате которого люди не пострадали, но было повреждено восемь автомобилей. <..> Решается вопрос по открытию уголовного дела по стате 113 уголовного кодекса — диверсия», — говорится в сообщении ведомства.

Согласно сообщению, по этой статье подрывнику грозит до 15 лет лишения свободы. Предполагается, что он заложил самодельное взрывное устройство под автомобиль.

До этого мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе в третий раз за сутки произошли взрывы. Власти Харькова регулярно информируют о взрывах в городе. Несколько взрывов произошли ночью 4 апреля.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что ВСУ готовят Харьков к боевым действиям.

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