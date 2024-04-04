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На российский рынок впервые выходит китайский родстер MG Cyberster

MG начнет продажи в России родстера Cyberster с дверьми как у Lamborghini

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MG

В России в апреле 2024 года состоится презентация китайского родстера MG Cyberster. Об этом сообщает пресс-служба дистрибутора марки в России.

Над внешностью автомобиля работала команда студии SAIC Advanced Design Centre в Лондоне. Длина автомобиля составляет 4535 мм, а колесная база 2690 мм. По размерам новый родстер превосходит такие модели, как Jaguar F-Type, Mazda MX-5 и BMW Z4.

У MG Cyberster двухместный салон, складной мягкий верх и подъемные двери, как у моделей Lamborghini. Складная крыша может открыться за 10 секунд на скорости менее 50 км/ч.

В Китае представлены три модификации, из них две заднеприводные — с моторами мощностью 314 л.с. или 340 л.с. Топовый вариант — двухмоторная полноприводная версия мощностью 544 л.с.: передний двигатель выдает 204 л.с., задний — 340 л.с.

В Китае MG Cyberster стоит от 319,8 тыс. юаней (около 4,06 млн рублей по курсу на момент публикации). О стоимости автомобиля на российском рынке не сообщается.

До этого стало известно, что китайский автопроизводитель BYD планирует в скором времени представить новый пикап, который станет конкурентом модели Toyota Hilux. Длина нового пикапа составит 5325 мм, а колесная база — 3085 мм. Автомобиль будет иметь рамную конструкцию и внешне напоминать модель Ford F-150.

Ранее сообщалось, что концерн Mitsubishi отказался от контрактной сборки в России на заводе ПСМА Рус в Калуге.

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