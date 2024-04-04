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В России назвали самые популярные импортируемые кроссоверы

«Автостат»: больше всего в марте в РФ ввезли кроссоверов Geely Monjaro

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В марте 2024 года больше всего в нашу страну было импортировано кроссоверов Geely Monjaro. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Так, в первый месяц весны в Россию было завезено 6,4 тыс. кроссоверов Geely Monjaro. На втором месте по этому показателю находится Chery Tiggo 7 PRO Max — 5,2 тыс. машин. Третье место у Сhery Tiggo 4 PRO — 5 тыс. автомобилей.

Следом идет OMODA C5 с результатом 2,9 тыс. машин, а замыкает пятерку лидеров Haval Jolion, которых привезли 2,7 тыс. автомобилей. Стоит отметить, что производство последней модели также организовано на заводе Haval в Тульской области.

Отмечается, что по итогам марта 2024 года в Россию из-за рубежа было ввезено 87,4 тыс. новых легковых автомобилей, что является наивысшим результатом начиная с 2022 года.

До этого стало известно, что французская марка Renault представила обновленный кроссовер Captur.

У автомобиля появились новые фары, бампер, капот и логотип. В салоне установлена новая мультимедийная система с экраном 10,4 дюйма (ранее — 10,25 дюйма). В отделке не используются хром и кожа, последний материал был заменен на изготовленный из вторсырья и возобновляемых ресурсов, таких как конопля.

Ранее сообщалось, что концерн Mitsubishi отказался от контрактной сборки в России на заводе ПСМА Рус в Калуге.

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