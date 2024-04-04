Водитель попытался взорвать сотрудников ДПС в Ростовской области

В Ростовской области водитель, который попытался подорвать остановивших его сотрудников ДПС, предстанет перед судом. Об этом сообщили в пресс-службе СУСК России по региону.

Инцидент произошел в июне прошлого года. Тогда инспекторы ДПС остановили жителя Веселовского района, который управлял автомобилем в нетрезвом состоянии.

«Будучи недовольным действиями инспекторов ДПС, он предпринял попытку активировать имеющуюся при нем боевую гранату. Противоправные действия злоумышленника были пресечены сотрудниками полиции», — заявили в пресс-службе.

Впоследствии дома у мужчина нашли боевую ручную осколочную гранату. В результате его заключили под стражу. Против мужчины возбудили уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение взрывных устройств). Отмечается, что дело с утвержденным обвинительным заключением передали для рассмотрения в суд.

До этого сообщалось, что во Владивостоке пассажир автомобиля Toyota Prius высунулся в окно и целился из предмета, похожего на пистолет, в соседей по потоку. Позже сотрудники полиции установили личность и местонахождение водителя машины, попавшей в объектив видеокамеры на улице Выселковой. 32-летний водитель такси рассказал, что оружие демонстрировали пассажиры, в связи с чем он сделал им замечание. Полиция продолжает проведение проверочных мероприятий. Устанавливаются все обстоятельства инцидента и личности пассажиров.

Ранее водителя автобуса, не пропускавшего скорую в Москве, наказали.