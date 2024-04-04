Renault выпустил новый кроссовер Captur с салоном из конопли

Французская марка Renault представила обновленный кроссовер Captur. Об этом сообщает motor1.com.

У автомобиля появились новые фары, бампер, капот и логотип. В салоне установлена новая мультимедийная система с экраном 10,4 дюйма (ранее — 10,25 дюйма). В отделке не используются хром и кожа, последний материал был заменен на изготовленный из вторсырья и возобновляемых ресурсов, таких как конопля.

Комплектация RS Line, появившаяся пару лет назад, заменена новой — Esprit Alpine. Она отличается наличием шильдиков, широкими возможностями персонализации за счет двухцветных вариантов окраски кузова, а также 19-дюймовых колесных дисков.

Кроссовер предлагается с двигателями мощностью 90, 140 и 160 л.с. Коробки передач — механическая и семиступенчатая роботизированная. Также есть гибридная версия модели.

Производство обновленного Renault Captur начнется в Испании в этом году. Цены не названы.

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