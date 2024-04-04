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Водителя автобуса, не пропускавшего скорую в Москве, наказали

Водителю автобуса, который не уступил дорогу скорой помощи, грозит лишение прав

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Haggardous50000/Shutterstock

В Москве привлекли к ответственности водителя, который не уступил дорогу скорой помощи. Об этом сообщает Госавтоинспекция Москвы в своем Telegram-канале.

«Водитель автобуса, двигаясь по Беговой улице, не предоставил преимущество в движении автомобилю скорой медицинской помощи с включенными световыми и звуковыми сигналами. В ходе проверки личность водителя была установлена. Им оказался 67-летний житель Москвы», — говорится в публикации.

Видео, на котором автобус не дает проехать скорой помощи, распространилось в соцсетях. Им заинтересовалась полиция. Мужчине уже вынесли постановление по делу об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.17 КоАП РФ. За нарушение закона предусмотрен штраф в размере до 5 тыс. руб. или лишение прав на год.

До этого столичный Дептранс посоветовал водителям пересаживаться на общественный транспорт из-за сильного дождя. Также им напомнили о необходимости избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим. В вечерний разъезд Дептранс ожидает локальные затруднения на Садовом кольце, Ленинградском, Варшавском и Щелковском шоссе по направлению в область.

Ранее пьяного водителя BMW остановила канава, забытая коммунальщиками в Шадринске.

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