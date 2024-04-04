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Пьяного водителя BMW остановила канава, забытая коммунальщиками в Шадринске

В Шадринске пьяный водитель BMW угодил в канаву, вырытую коммунальщиками

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ГИБДД РФ по Курганской области

Полиции Шадринска удалось задержать пьяного водителя BMW, который пытался скрыться, но съехал в вырытую коммунальщиками канаву и опрокинулся. Об этом сообщили в ГИБДД по Курганской области. Отмечается, что сотрудники ДПС обратили внимание на подозрительную машину и потребовали остановить ее, но водитель поехал дальше.

«Выбрав небезопасную скорость для движения, водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля в канаву для отведения талых вод. Нарушителем оказался житель города Шадринска 1989 года рождения», — говорится в публикации.

Отмечается, что пьяный водитель не имел при себе водительского удостоверения. В результате автомобиль изъяли и поместили на специализированную стоянку. Водителю назначили наказание в виде административного ареста на 13 дней.

До этого в московском Дептрансе водителям посоветовали оставить машины из-за сильного дождя. Им также напомнили о необходимости избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Ведомство отметило, что в вечерний разъезд локальные затруднения ожидаются на Садовом кольце, Ленинградском, Варшавском и Щелковском шоссе по направлению в область.

Ранее в Подмосковье жители пересели с автомобилей на лодки из-за потопа.

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