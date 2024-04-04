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Московским водителям посоветовали оставить машины из-за сильного дождя

Дептранс: из-за дождя в Москве водителям лучше пересесть на общественный транспорт

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Shutterstock

Столичный Дептранс посоветовал водителям пересаживаться на общественный транспорт из-за сильного дождя. Соответствующую рекомендацию ведомство дало в своем Telegram-канале.

«В вечерний разъезд локальные затруднения ожидаем на Садовом кольце, Ленинградском, Варшавском и Щелковском шоссе по направлению в область. Для поездок по возможности используйте городской транспорт», — говорится в публикации.

Также водителям напомнили о необходимости избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим. По данным Дептранса, интенсивное движение сейчас наблюдается на Ярославском шоссе в районе дома 55, МКАД в районе Ленинградского шоссе и ТТК в районе Звенигородского шоссе.

До этого сообщалось, что жители подмосковного коттеджного поселка «Маленькая Шотландия» оказались вынуждены пересесть с автомобилей на лодки из-за паводка. Отмечается, что территорию затапливает уже третий день. На кадрах видно, что жители передвигаются с помощью надувных лодок и весел.

Тем временем в Оренбурге с лужами попытались бороться с помощью тракторов.

Ранее водителей предупредили о нашествии животных на дорогах Подмосковья.

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