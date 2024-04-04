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В России выставили на продажу уникальную «Волгу» за 11 млн рублей

«РГ»: в России продают уникальную «Волгу» за 11 млн рублей

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Avito

На сайте «Авито» продают уникальный седан ГАЗ-21 «Волга», который продавец оценил в 11 млн рублей. Об этом сообщает «Российская газета».

В основе автомобиля лежит платформа длиннобазного Mercedes S-Class W220 в рестайлинговом кузове. О двигателе ничего неизвестно, но, скорее всего, он достался седану от «донора». Известно, что был проведен капитальный ремонт, после которого пробег составляет 1000 км. Установлена полностью пневматическая подвеска.

Машина зарегистрирована как «самодельное транспортное средство».

До этого стало известно, что к 2025 году УАЗ добавит в гамму внедорожников «Патриот» новую модификацию.

Производитель планирует оснастить модель двухлитровым дизельным двигателем от компании «Соллерс» и шестиступенчатой МКПП. Аналогичный силовой агрегат получил коммерческий автомобиль Sollers Argo. Также у «Патриота» будет модернизирован экстерьер и салон.

Ранее сообщалось, что из России уйдут некоторые китайские автокомпании из-за повышения утильсбора.

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