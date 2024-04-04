В Подмосковье жители пересели с автомобилей на лодки из-за потопа

Жители подмосковного коттеджного поселка «Маленькая Шотландия» оказались вынуждены пересесть с автомобилей на лодки из-за паводка. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Сегодня отключили электричество, нет отопления, а ночью минус. Ситуация с водой такая же: МЧС приезжали, развели руками. У нас дети, у соседей — четверо. Что делать, не понятно», — пожаловалась местная жительница.

Отмечается, что поселок топит уже третий день. На кадрах видно, что жители передвигаются с помощью надувных лодок и весел.

До этого сообщалось, что с лужами в Оренбурге попытались бороться с помощью тракторов. Кадры с уборкой опубликовали в соцсетях. На них видно, что большая лужа покрывает всю дорогу между гаражами. Тракторист с помощью ковша загребает небольшое количество воды и с разгона пытается сбросить ее в кювет.

Также в Башкирии в селе Макан Хайбуллинского района из-за перелива реки оказался смыт автомобиль вместе с водителем и двумя пассажирами. Отмечается, что на место происшествия прибыли сотрудники МЧС, полиции и спасатели зонального поисково-спасательного отряда города Сибай. Автомобиль смыло в кювет — с помощью техники его удалось вытащить.

Ранее в Екатеринбурге автомобиль без водителя попытался сброситься с третьего этажа.