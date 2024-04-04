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Названа средняя цена автомобиля с пробегом в России

В России средняя цена подержанного авто достигла 800 тыс. рублей

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AP Photo/David Zalubowski

В России средняя цена автомобилей с пробегом в I квартале 2024 года увеличилась по сравнению с IV кварталом 2023 года на 14,3% и достигла 800 тыс. рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на «Авито Авто».

Отмечается, что с января по март 2024 годапродажи оказались примерно на уровне аналогичного периода прошлого года. Лидерами рынка среди брендов стали Lada, Toyota, Kia, Hyundai и Volkswagen. На долю Lada пришлось 22% продаж на рынке авто с пробегом.

Самым продаваемым авто с пробегом дороже 3 млн рублей стал кроссовер Geely Monjaro. В ценовом сегменте от 1,5 млн до 3 млн рублей лидирует Toyota Camry.

До этого всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, посвященный отношению россиян к машинам из Поднебесной.

Так, каждый третий россиянин (37%) назвал низкое качество главным недостатком китайских автомобилей. Среди других недостатков китайских авто более четверти респондентов (28%) указали на их недолговечность, плохой металл и слабое лакокрасочное покрытие (7%), а также слабое техническое оснащение и электронику (7%).

А вот среди достоинств предложений из КНР россияне назвали их доступность: низкие цены (15%), широкое присутствие на рынке РФ (7%), наличие запчастей (5%) и т.д.

Ранее был раскрыт список самых популярных кроссоверов у россиян в марте.

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