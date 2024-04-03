Каждый третий россиянин пожаловался на плохое качество китайских авто

Каждый третий россиянин (37%) назвал низкое качество главным недостатком китайских автомобилей. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Опрос был посвящен отношению россиян к машинам из Поднебесной.

Среди других недостатков китайских авто более четверти респондентов (28%) указали на их недолговечность, плохой металл и слабое лакокрасочное покрытие (7%), а также слабое техническое оснащение и электронику (7%).

А вот среди достоинств предложений из КНР россияне назвали их доступность: низкие цены (15%), широкое присутствие на рынке РФ (7%), наличие запчастей (5%) и т.д. Также некоторые респонденты высоко оценивают внешний вид (10%) и технологичность (13%) китайских авто.

При этом машины из КНР проигрывают по востребованности «японцам», «немцам» и отечественному автопрому. Опрос показал, что 36% россиян хотели бы приобрести японский автомобиль, 33% предпочли бы российский, а 32% — немецкий. Каждый пятый (22%) респондент мечтал о корейской машине и только каждый седьмой (14%) — о китайской.

До этого были названы лучшие для покупки китайские кроссоверы с передним приводом. По словам автоэкспертов, если рассматривать бренд Chery, то покупатель может остановить свой выбор на Tiggo 7 Pro Max и Tiggo 4 Pro. Это комфортные, надежные модели, обеспечивающие хорошее сцепление с дорогой. У бренда Jetour можно рассмотреть кроссоверы Dashing, X70 и X90, которые можно купить за разумные деньги. У марки Geely есть модель Coolray, которая является бестселлером модельного ряда Geely. Кроме того, представлен новый кроссовер Atlas. Обе машины представляет собой выгодное сочетание стоимости и качества.

Ранее был раскрыт список самых популярных кроссоверов у россиян в марте.