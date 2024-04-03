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В Москве из-за штормового ветра на автомобили стали падать деревья

Сильный ветер в Москве стал валить деревья прямо на автомобили

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Телеграм канал «Baza»

В Москве штормовой ветер выкорчевал деревья и повалил их прямо на припаркованные автомобили. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Ветер уже повалил несколько деревьев на припаркованные машины. Среди людей пострадавших нет», - говорится в публикации.

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Телеграм канал «Baza»

Также отмечается, что из-за ветра столичные дороги оказались покрыты мусором.

До этого в Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Параллельно в режим повышенной готовности перешли городские службы, а аварийные бригады находятся на круглосуточном дежурстве. Об ухудшении погодных условий москвичей оповещают в парках, а также через СМИ и информационные табло.

Синоптики прогнозируют ветер с порывами до 21 м/с до конца дня.

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