Назван самый популярный кроссовер у россиян в марте

Стал известен список самых продаваемых в России кроссоверов и внедорожников по итогам марта. Об этом сообщает «Автостат».

По данным экспертов агентства, мартовский рейтинг возглавил компактный кроссовер Haval Jolion. За месяц его продажи подскочили на 92% и достигли 6,3 тыс. автомобилей.

Вторую строчку в топе заняла Lada Niva Travel — было продано 5,2 тыс. машин. За ним следует Geely Monjaro с показателем 5,1 тыс. автомобилей. На четвертом месте оказалась Chery Tiggo 7 Pro Max, которую купили 5,1 тыс. раз.

Также в пятерку лучших вошла Lada Niva Legend (4,7 тыс. экземпляров). Менее высокие показатели среди кроссоверов и внедорожников показали Omoda C5 (3,7 тыс.), Haval M6 (3,4 тыс.), Chery Tiggo 4 Pro (3,2 тыс.), Changan CS55 Plus (2,8 тыс.) и Geely Coolray (2,8 тыс.).

До этого были названы четыре кроссовера, которые можно купить по цене нового китайского авто (примерно 3 млн руб.). Например, за эти деньги можно приобрести Mazda CX-5 2019-2020 годов выпуска. Отмечается, что кроссовер надежен в эксплуатации, однако нужно осторожно выбирать дизельные модификации. Слабое место турбодизеля на 2,2 л — уплотнения топливных форсунок, которые теряют герметичность на 60-80 тыс. км.

Также за 3 млн руб. реально купить Skoda Kodiaq такого же возраста, что и Mazda. При этом он значительнее крупнее CX-5. Еще один вариант — пятилетний Kia Sorento Prime с турбодизелем на 2,2 л и 200 л.с.

Ранее был назван беспроблемный кроссовер с пробегом, который можно купить за 1 млн рублей.