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В Башкирии паводковые воды смыли автомобиль с водителем внутри

В Башкирии из-за перелива реки с трассы смыло автомобиль с водителем внутри

В Башкирии в селе Макан Хайбуллинского района из-за перелива реки оказался смыт автомобиль вместе с водителем и двумя пассажирами. Об этом сообщает местное отделение МЧС в своем Telegram-канале.

«При движении со стороны Магнитогорска в г. Оренбург поднявшейся водой смыло машину, которая проехала на запрещающий знак. Водитель и два пассажира автомобиля марки ВАЗ смогли выбраться из машины, пострадавших нет», — говорится в публикации.

Отмечается, что на место происшествия прибыли сотрудники МЧС, полиции и спасатели зонального поисково-спасательного отряда города Сибай. Автомобиль смыло в кювет — с помощью техники его удалось вытащить.

До этого эксперты назвали факторы, влияющие на дорожную безопасность. Они отмечают, что состояние полотна и его геометрические параметры напрямую влияют на количество аварий. По их словам, важно и освещение дорог, наличие актуальных знаков, а также камер, зачастую дисциплинирующих водителя. В частности, на дорожную безопасность влияет и качество уборки проезжей части — отсутствие наледи зимой и песка летом. К человеческим факторам эксперты относят возраст, водительский стаж, психическое и физическое состояние, уровень зрения и слуха.

Ранее на обходе Гатчины отбойник насквозь проткнул опрокинувшийся грузовик.

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