Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Раскрыты новые цены на кроссоверы «Москвич 3»

«Москвич» повысил цены на кроссоверы «Москвич 3» 2024 модельного года

close
100%
«Москвич»

Московский автозавод опубликовал прайс-лист на кроссоверы «Москвич 3» 2024 года выпуска.

Согласно прайс-листу, автомобили «Москвич 3» 2023 года стоят 1,59-1,76 млн рублей — такова официальная рекомендованная розничная цена.

Цены на кроссоверы 2024 года выпуска немного изменились. Начальная версия «Комфорт» со 136-сильным турбомотором и механической коробкой передач стоит 1,65 млн рублей, 1,72 млн рублей стоит модель с вариатором. Цены на «Комфорт Плюс» с аналогичными силовыми агрегатами — 1,66 млн рублей и 1,73 млн рублей. Топовая комплектация «Комфорт» с вариатором стоит 1,86 млн рублей.

До этого китайский автопроизводитель Zeekr представил обновленную версию своего седана 007. Продажи дорестайлинговой версии начались в конце прошлого года.

Так, теперь автомобиль в базовой комплектации Enhanced RWD будет оснащаться передними сиденьями с электрорегулировкой в 14 направлениях, а также функциями вентиляции и массажа. Задние сиденья получили электропривод и подогрев.

Ранее сообщалось, что Chery перестанет продавать в России кроссоверы Tiggo 7 Pro и Tiggo 8 Pro.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами