Раскрыты новые цены на кроссоверы «Москвич 3»

Московский автозавод опубликовал прайс-лист на кроссоверы «Москвич 3» 2024 года выпуска.

Согласно прайс-листу, автомобили «Москвич 3» 2023 года стоят 1,59-1,76 млн рублей — такова официальная рекомендованная розничная цена.

Цены на кроссоверы 2024 года выпуска немного изменились. Начальная версия «Комфорт» со 136-сильным турбомотором и механической коробкой передач стоит 1,65 млн рублей, 1,72 млн рублей стоит модель с вариатором. Цены на «Комфорт Плюс» с аналогичными силовыми агрегатами — 1,66 млн рублей и 1,73 млн рублей. Топовая комплектация «Комфорт» с вариатором стоит 1,86 млн рублей.

До этого китайский автопроизводитель Zeekr представил обновленную версию своего седана 007. Продажи дорестайлинговой версии начались в конце прошлого года.

Так, теперь автомобиль в базовой комплектации Enhanced RWD будет оснащаться передними сиденьями с электрорегулировкой в 14 направлениях, а также функциями вентиляции и массажа. Задние сиденья получили электропривод и подогрев.

Ранее сообщалось, что Chery перестанет продавать в России кроссоверы Tiggo 7 Pro и Tiggo 8 Pro.