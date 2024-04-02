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Культурным водителям отказали в скидке на транспортный налог

Правительство РФ не поддержало идею в два раза сократить транспортный налог

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Depositphotos

Правительство РФ не поддержало законопроект о введении скидки в размере 50% для водителей, которые не нарушают ПДД. Документ есть в базе системы обеспечения законодательной деятельности. С инициативой ввести скидку выступили депутаты фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким.

«Действующим законодательством предусмотрена обширная система штрафов за нарушение правил дорожного движения, однако, нет норм, которые бы в должной мере поощряли добросовестных водителей, не создающих возникновения аварийных ситуаций», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В связи с этим депутаты предложили мотивировать водителей добросовестно управлять транспортным средством. Если в течение налогового периода россиянин не нарушал бы ПДД, то транспортный налог для него сократился бы в два раза. Однако в документе, который размещен в базе, также указывается, что правительство РФ не поддержало эту инициативу.

«Статьей 24 Федерального закона «О безопасности дорожного движения» определено, что участники дорожного движения обязаны выполнять требования указанного Закона. В связи с чем возможность получения налоговых льгот не может быть увязана с требованием правомерного поведения участников дорожного движения, предусмотренного указанным законом», — заявили в кабмине.

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