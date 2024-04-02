Раскрыт список самых популярных подержанных иномарок

В России самой популярной иномаркой на «вторичке» по итогам января – февраля 2024 года оказалась Ford Focus 2008 года — за указанный период было продано 1,8 тыс. экземпляров. Об этом сообщает Национальное агентство промышленной информации (НАПИ).

Вторую строчку в рейтинге также занял Ford Focus, но уже 2012 года выпуска. На третьем и четвертых местах оказались Hyundai Solaris 2015 года выпуска и Ford Focus 2007 года выпуска. Также в топ вошли Kia Rio (2017–2019 годы) и Hyundai Solaris (2011–2014 годы).

За два месяца иномарки заняли 73% отечественного рынка подержанных автомобилей. Отмечается, что в рейтинге самой молодой модели насчитывается 5 лет, а самой возрастной — 17 лет.

А вот среди отечественных авто россияне предпочитают Lada Priora 2008 года выпуска (4 тыс. экземпляров). Также тройку лучший вошли Priora 2011 года и Samara 2007 года.

До этого были названы автомобили, с которыми россияне не хотят расставаться. Выяснилось, что Daewoo Nexia и Ford Focus чаще всего можно найти в лучшем техсостоянии, чем аналоги, благодаря более длительной эксплуатации одним собственником. По данным экспертов, быстрее всего автовладельцы избавляются от кроссоверов Skoda Kodiaq. Такой автомобиль обычно находится в собственности три года.

Ранее сообщалось, что оценочная стоимость для растаможки иномарок значительно выросла.