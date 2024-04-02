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Haval выведет на российский рынок еще один кроссовер

Кроссовер Haval H3 появится у российских дилеров во втором квартале 2024 года

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Haval

В модельный ряд марки Haval в России войдет новый кроссовер H3. Об этом сообщает пресс-служба марки.

Отмечается, что модель займет нишу между городским кроссовером на каждый день и внедорожником. Автомобиль будет предлагаться с бензиновым 1,5-литровым двигателем с турбонаддувом как с передним, так и с полным приводом. У переднеприводной версии мотор развивает 143 л.с., а у полноприводной — 177 л.с. Трансмиссия — семиступенчатая роботизированная. Длина модели составляет 4500 мм, дорожный просвет — 196 мм.

В список оснащения входят 18-дюймовые диски, полностью светодиодная оптика, функция памяти сидений, камеры обзора спереди, по бокам и сзади, адаптивный круиз-контроль, контроль полосы, функция проекции «прозрачный капот», 16 аудиодинамиков и прочее.

Также предусмотрены камеры обзора спереди, по бокам и сзади, адаптивный круиз-контроль, контроль полосы, функция проекции «прозрачный капот».

До этого стало известно, что продажи большого кроссовера Jaecoo J8 на российском рынке начнутся в апреле 2024 года. Модель будет представлена в трех комплектациях. Цены будут объявлены позже.

Ранее сообщалось, что в Китае представили электрокар Xinghai S7, который заряжается за полчаса.

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