Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Выяснилось, когда в Россию привезут большой кроссовер Jaecoo J8

Продажи полноприводного кроссовера Jaecoo J8 стартуют в России в апреле

close
100%
JAECOO

Продажи большого кроссовера Jaecoo J8 на российском рынке начнутся в апреле 2024 года. Об том сообщает пресс-служба Jaecoo. Модель будет представлена в трех комплектациях.

Jaecoo J8 представляет собой перелицованную версию кроссовера Chery Tiggo 9, от которого отличается шильдиками и дизайном решетки радиатора. На российском рынке автомобиль будет предлагаться с 2,0-литровым турбомотором мощностью 249 л.с. и семиступенчатой роботизированной коробкой передач DCT7. Привод — полный.

Автомобиль адаптирован для эксплуатации в России. Уже в базовую комплектацию входят обогревы руля, зеркал, лобового стекла, форсунок омывателя и всех сидений. Также предусмотрены панорамная крыша, мультимедиа с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, двухзонный климат-контроль, проекционный дисплей, система мониторинга слепых зон, функция помощи при смене полосы, система автономного экстренного торможения, ассистент движения в пробках.

В «средней» комплектации список оснащения дополнен тонировкой, функцией массажа в передних креслах, встроенным видеорегистратором, системой ароматизации воздуха, дополнительными подушками безопасности и системой контроля усталости водителя.

В максимальную версию Jaecoo J8 входит система полного привода. Цены будут объявлены позже.

До этого стало известно, что китайская компания Geely представила в России обновленный флагманский кроссовер Geely Monjaro 2024 модельного года. Цена автомобиля не изменилась — от 4,7 млн рублей. Это самая дорогая машина в линейке бренда на российском рынке.

Ранее сообщалось, что в Китае представили электрокар Xinghai S7, который заряжается за полчаса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами