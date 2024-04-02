Выяснилось, когда в Россию привезут большой кроссовер Jaecoo J8

Продажи большого кроссовера Jaecoo J8 на российском рынке начнутся в апреле 2024 года. Об том сообщает пресс-служба Jaecoo. Модель будет представлена в трех комплектациях.

Jaecoo J8 представляет собой перелицованную версию кроссовера Chery Tiggo 9, от которого отличается шильдиками и дизайном решетки радиатора. На российском рынке автомобиль будет предлагаться с 2,0-литровым турбомотором мощностью 249 л.с. и семиступенчатой роботизированной коробкой передач DCT7. Привод — полный.

Автомобиль адаптирован для эксплуатации в России. Уже в базовую комплектацию входят обогревы руля, зеркал, лобового стекла, форсунок омывателя и всех сидений. Также предусмотрены панорамная крыша, мультимедиа с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, двухзонный климат-контроль, проекционный дисплей, система мониторинга слепых зон, функция помощи при смене полосы, система автономного экстренного торможения, ассистент движения в пробках.

В «средней» комплектации список оснащения дополнен тонировкой, функцией массажа в передних креслах, встроенным видеорегистратором, системой ароматизации воздуха, дополнительными подушками безопасности и системой контроля усталости водителя.

В максимальную версию Jaecoo J8 входит система полного привода. Цены будут объявлены позже.

До этого стало известно, что китайская компания Geely представила в России обновленный флагманский кроссовер Geely Monjaro 2024 модельного года. Цена автомобиля не изменилась — от 4,7 млн рублей. Это самая дорогая машина в линейке бренда на российском рынке.

Ранее сообщалось, что в Китае представили электрокар Xinghai S7, который заряжается за полчаса.