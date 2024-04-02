Автомобили Chery на российском рынке оснастят новой навигацией

Компания Яндекс и автомобильный концерн Chery Automobile заключили соглашение о партнерстве в России. Об этом сообщает ТАСС.

«Автоконцерн разрабатывает полностью локализованную навигацию на базе NaviKit SDK от API «Яндекс карт». Данная технология позволяет компаниям создавать кастомизированное навигационное приложение в фирменном дизайне. При этом остается привычное российскому водителю ведение по маршруту с предупреждениями о маневрах, камерах и дорожных работах», — говорится в сообщении «Яндекса».

Отмечается, что локализованная навигация будет разработана для новых моделей, ориентированных на российский рынок. Первым такую навигацию получит автомобиль Exeed VX.

До этого стало известно, что Chery выпустила кроссовер для гипертоников.

Модель Exlantix ET — полноразмерный кроссовер. Длина автомобиля составляет 4955 мм при колесной базе 3000 мм. Под блоками фар на автомобиле установлены светодиодные панели, на которые водитель может выводить различные изображения. Кроссовер получил скрытые дверные ручки, овальное рулевое колесо и широкий центральный экран мультимедиа-системы. У автомобиля есть уникальная система мониторинга здоровья, способная отслеживать в режиме реального времени частоту сердечных сокращений пассажиров, артериальное давление и другие показатели.

Ранее сообщалось, что продажи автомобилей Chery в России выросли почти в полтора раза.