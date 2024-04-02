Geely обновил свой самый дорогой кроссовер в России

Китайская компания Geely представила в России обновленный флагманский кроссовер Geely Monjaro 2024 модельного года. Цена автомобиля не изменилась — от 4,7 млн рублей. Это самая дорогая машина в линейке бренда на российском рынке.

Так, автомобиль во всех комплектациях получил комбинированную темную отделку салона. В версиях Luxury и Flagship новое сочетание черной экокожи и замши пришло на смену коричневому кожаному салону с бежевыми вставками. Кроме того, в этих комплектациях кожей черного цвета отделан мультируль, а элементы приборной и дверных панелей получили отделку из замши черного цвета и экокожи. Дверные карты и атмосферная подсветка салона новые. Также для топовой версии Exclusive стал доступен новый серый цвет кузова Lomo Grey.

Кроссовер Geey Monjaro можно купить только в полноприводном исполнении и с единственным турбомотором 2.0 мощностью 238 л.с. (350 Нм), тяга двигателя доступна в широком диапазоне — от 1,8 до 4,5 тысяч об/мин. В паре с двигателем работает восьмиступенчатая коробка передач.

Во всех версиях Monjaro снабжен шестью подушками безопасности, но базовая комплектация лишена ряда «электронных помощников», которые присутствуют в верхних наборах оснащения. Речь о системе удержания автомобиля в полосе, контроле слепых зон и помощи при выезде задним ходом.

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