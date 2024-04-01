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Автобус столкнулся со скорым поездом под Ярославлем

В Ярославской области в ДТП с автобусом и скорым поездом погибли семь человек

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Северо-Западная транспортная прокуратура

Рейсовый автобус и скорый поезд столкнулись в Ярославской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные оперативных служб.

«ДТП произошло в селе Берендеево», — уточнил источник.

По данным главы Переславля-Залесского Дмитрия Зяблицкого, в аварии погибли семь человек. До этого в оперативных службах сообщали о пяти погибших и двух пострадавших.

На месте происшествия работают спасатели, правоохранители и медики. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В конце марта по пути в Москву поезд с пассажирами из Орска сошел с рельсов из-за столкновения с КамАЗом.

До этого в Выборгском районе Санкт-Петербурга произошла массовая авария с участием иномарок. Машины столкнулись на пересечении Большого Сампсониевского и 1-го Муринского проспектов. В аварии пострадали два человека. На кадрах с места происшествия было заметно, что большая часть машин серьезно пострадала.

Ранее страховщики назвали марку машины такси, которая чаще всего попадает в ДТП в России.

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