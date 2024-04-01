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Британцы восхитились кемпером на базе Lada Granta

В Великобритании автодом на базе Lada Granta назвали идеальным

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Luxury Form/YouTube

Британский автомобильный портал uk.motor1 назвал кемпер на базе Lada Granta идеальным для семейной пары, которая планирует отправится в путешествие. Один из таких автодомов был найден во время мониторинга классифайдов в Испании.

Однако, по данным портала, покупатели такой машины могут столкнуться с проблемами. Во-первых, автодома Lada Granta никогда официально не поставлялись в Европу. Во-вторых, на российский кемпер сложно будет достать запчасти. В-третьих, у покупателей такой машины могут быть сложности с постановкой на учет.

У автомобиля есть компактный жилой модуль, внутри которого установлены два спальных места, кухня, шкаф, туалет и душевая. Также имеются баки для чистой и сточной воды, розетка на 220 вольт и пятилитровый бойлер. Цена такого автомобиля составляет €13,2 тыс (1,3 млн рублей по курсу на момент публикации).

До этого стало известно, что электромобили белорусской разработки планируется начать выпускать в конце лета или начале осени 2024 года. Серийный выпуск машин будет налажен к концу 2024 года. Тогда же будет испытана первая белорусская аккумуляторная батарея для электромобилей.

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