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«Москвич» продолжит продавать свои автомобили с огромными скидками

Завод «Москвич» в апреле продолжит продавать авто со скидкой до 712 тыс. рублей

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Константин Михальчевский/РИА Новости

В апреле 2024 года новые автомобили марки «Москвич», как и в марте, будут продавать по беспрецедентным скидкам. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу бренда.

«Стоимость кроссовера «Москвич 3» начинается от 1,6 млн рублей. А лифтбек «Москвич 6» можно купить от 2,13 млн рублей. Указанная начальная цена также сохраняется на покупку автомобилей в апреле», — рассказали в пресс-службе бренда.

Завод «Москвич» резко снизил цены почти на весь модельный ряд в марте 2024 года.

Седан «Москвич 6» 2023 года выпуска подешевел на 490 тыс. рублей во всех своих комплектациях. При этом он лишился «прямой скидки» в 200 тыс. рублей, которую с начала 2024 года предлагали для двух версий с вариатором.

Стоимость модели «Москвич 3» упала еще сильнее. Так, в комплектациях «Стандарт» и «Стандарт плюс» автомобиль подешевел на 630 тыс. рублей, а в модификации «Комфорт» – на 712 тыс. рублей.

В «Москвиче» снижение цен объяснили внедрением «нового подхода к ценообразованию».

Ранее выяснилось, когда начнется производство белорусских электрокаров.

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