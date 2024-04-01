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В столичном Дептрансе водителям посоветовали заменить зимние шины на летние

Ликсутов: московским автомобилистам следует сменить зимнюю резину на летнюю

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Московским автомобилистам следует сменить зимние покрышки на летние. Об этом сообщает столичный департамент транспорта со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

«Мы рекомендуем автомобилистам своевременно заменить зимнюю резину на летнюю. Это позволит избежать аварий и убережет от быстрого износа шин. Дорожный патруль ЦОДД уже начал менять колеса на своих автомобилях по сезону», — сказал Максим Ликсутов.

Отмечается, что в Москве столбик термометра не опускается до нуля даже ночью.

До этого руководитель автосервисов Fit Service Николай Погуляев заявил, что шины лучше покупать качественные.

По словам эксперта, если бюджет при покупке шин сильно ограничен, можно обратить внимание на китайских производителей. Можно изучить данные о конкретной марке: мнения других автовладельцев, кто уже эксплуатирует эти покрышки, мнения экспертов и результаты тест-драйвов.

Кроме того, можно рассмотреть в качестве альтернативы российские шины. Среди отечественных брендов есть хорошие варианты, сопоставимые с китайским качеством.

Ранее стало известно, почему резко изнашиваются шины у исправного автомобиля.

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