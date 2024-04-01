Выяснилось, когда начнется производство белорусских электрокаров

Электромобили белорусской разработки планируется начать выпускать в конце лета или начале осени 2024 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя премьера-министра Белоруссии Петра Пархомчика.

«Утверждена комплексная программа выпуска опытно-промышленной партии белорусских электромобилей в количестве пяти штук. Планируем в августе-сентябре завершить производство этих пяти легковых электромобилей», — сказал он.

По его словам, серийный выпуск машин будет налажен к концу 2024 года. Тогда же будет испытана первая белорусская аккумуляторная батарея для электромобилей.

О том, что в Белоруссии планируется выпускать электромобили, стало известно в ноябре 2023 года. Первый белорусский электромобиль будет создан на базе автомобиля Belgee X50.

До этого стало известно, что компания Dongfeng представила новый гибридный кроссовер Aeolus L7. Автомобиль оборудован гибридной силовой установкой на базе 1,5-литрового турбомотора. Ее мощность составляет 360 л.с. Аккумуляторной батареи емкостью 30,31 кВт·ч хватает, чтобы проехать только на электричестве 205 км. Общий запас хода машины — 1500 км.

Внешними отличиями кроссовера стали фары и фонари узкой формы, скрытые дверные ручки, а также «парящая» крыша — эффект, созданный за счет черной отделки передних, средних и задних стоек кузова и тонировки окон.

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