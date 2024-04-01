Угнанная Tesla разрядилась во время погони

Автомобиль Tesla журналистки FOX 11 Сьюзен Хисаруне, который угнали с парковки в Лос-Анджелесе, разрядился во время погони. Об этом сообщает издание NEWS.ru в Telegram-канале.

Машину угнали в тот момент, когда журналистка была в супермаркете. Отмечается, что вычислить местоположение автомобиля удалось по приложению. Полиция села угонщику «на хвост», однако долгой погони не получилось — Tesla проехала около 20 километров и разрядилась.

Также сообщается, что в салоне нашли окровавленный топор, вероятно, принадлежащий автоугонщику.

30 марта на Киевском шоссе в Москве у автомобиля Tesla оторвались колеса при ДТП. По данным РИА Новости, авария произошла возле поворота на Алабино. При столкновении седана Tesla и кроссовера Range Rover Evoque американский автомобиль развернуло против хода движения. У Tesla оторвало правое заднее колесо. Еще одно колесо Tesla оказалось на обочине.

24 марта хакеры угнали Tesla с помощью дешевого устройства от российского разработчика.

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