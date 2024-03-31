Водитель протащил полицейского за машиной, пытаясь скрыться от ДПС

В Курганской области водитель отечественного автомобиля сбил сотрудника Госавтоинспекции и протащил его по улице. Об этом сообщает Telegram-канал полиции региона. Инцидент произошел на территории Шатровского муниципального округа.

«Автоинспекторы заметили автомобиль ВАЗ-21099. Сотрудники полиции приняли решение осуществить проверку документов у водителя. Нарушитель проигнорировал требование об остановке и увеличил скорость. После чего злоумышленник ударил полицейского дверью автомобиля и протащил за транспортным средством несколько метров», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти. Машина отправлена на штрафстоянку. О состоянии сотрудника полиции ничего неизвестно.

До этого стало известно, что в Москве мошенники продавали фальшивые лотерейные билеты, обещая купившим их автомобиль. Одного пострадавшего злоумышленники обманули на 600 тыс. рублей. Полиция проводит проверку.

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