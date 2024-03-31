Автопроизводитель Fisker готовится к банкротству, продавая свои машины с огромными скидками

Американский производитель автомобилей Fisker объявил грандиозные скидки перед банкротством. Об этом сообщает motor1.com.

Так, базовая версия Sport подешевела до $27,3 тыс (скидка $14 тыс.), средняя комплектация Ultra теперь стоит $37,3 тыс. (подешевела на $18 тыс.), а флагманское исполнение Extreme предлагается за $39,8 тыс — скидка сразу в $40 тыс.

До этого компания признала, что ей, возможно, останется всего год до закрытия бизнеса после чистого убытка в размере более $463 млн в 2023 году. На данный момент выпуск автомобилей прекращен.

Руководство Fisker планировало заключить соглашение с крупным автопроизводителем, который мог бы привлечь дополнительные инвестиции, для совместной разработки автомобилей и их производства для рынка Северной Америки. Однако этого не произошло.

Ранее сообщалось, что первую партию автомобилей Xiaomi SU7 раскупили за 24 часа.