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Автопроизводитель Fisker готовится к банкротству, продавая свои машины с огромными скидками

Автопроизводитель Fisker стал за бесценок продавать машины перед банкротством

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Fisker

Американский производитель автомобилей Fisker объявил грандиозные скидки перед банкротством. Об этом сообщает motor1.com.

Так, базовая версия Sport подешевела до $27,3 тыс (скидка $14 тыс.), средняя комплектация Ultra теперь стоит $37,3 тыс. (подешевела на $18 тыс.), а флагманское исполнение Extreme предлагается за $39,8 тыс — скидка сразу в $40 тыс.

До этого компания признала, что ей, возможно, останется всего год до закрытия бизнеса после чистого убытка в размере более $463 млн в 2023 году. На данный момент выпуск автомобилей прекращен.

Руководство Fisker планировало заключить соглашение с крупным автопроизводителем, который мог бы привлечь дополнительные инвестиции, для совместной разработки автомобилей и их производства для рынка Северной Америки. Однако этого не произошло.

Ранее сообщалось, что первую партию автомобилей Xiaomi SU7 раскупили за 24 часа.

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