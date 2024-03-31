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Томич разъезжал на авто с автоматом Калашникова

Неизвестные разъезжали по Томску на машине, размахивая автоматом

В Томске неизвестный размахивал предметом, похожим на автомат Калашникова, высунувшись из автомобиля Nissan. Видео опубликовал Telegram-канал «Регион-70 Томск».

«Сегодня утром, в 9:04 на ул. Розы Люксембург какие-то непонятные люди раскатывали на этом автомобиле и светили из окна автоматом», — говорится в сообщении.

В полиции Томска подтвердили, что выявили видеозапись, на которой пассажир автомобиля держит в руке предмет, конструктивно схожий с оружием.

Полицейские устанавливают личность водителя и пассажира автомобиля, проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательном.

До этого в Сочи мужчина избил водителя автомобиля ВАЗ-2105 металлическим шлагбаумом. Во время инцидента были слышны звуки, похожие на выстрелы. О том, что стало причиной инцидента, не известно. Полиция проводит проверку.

Ранее на трассе в Красноярском крае лесовоз завалил бревнами проезжую часть.

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