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Названы три надежных способа покупки подержанного автомобиля

Автоэксперт Зарубин: подержанное авто лучше покупать в салоне или с подборщиками

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Илья Питалев/РИА Новости

Покупать подержанные автомобили на российском рынке лучше тремя способами, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на автоэксперта Сергея Зарубина.

«Первый — через салон, который дает гарантию. Второй — со специалистом по подбору авто. А лучше сразу с двумя. Один разбирается в «кузовщине» и видит, где и как отрихтованы детали. Второй знает толк в двигателях и ходовой части. Третий способ — позвать на осмотр знакомого, который умеет ремонтировать машины. Он по крайней мере понимает, на что обращать внимание», — сказал Зарубин.

По словам автоэксперта, самостоятельно покупать автомобиль на рынке нежелательно. также от отметил, что при выборе моделей стоит обратить внимание на распространенные, так как не будет проблем с запчастями.

До этого сообщалось, что самой популярной моделью Chery в России в феврале стал кроссовер Tiggo 7 Pro Max, разошедшийся тиражом в 3,8 тыс. экземпляров (рост в 3,9 раза). На втором месте находится кроссовер Chery Tiggo 4 Po с показателем 2,8 тыс. автомобилей (рост в 3,3 раза). Третье место у модели Chery Tiggo 8 Pro Max, на котором остановили свой выбор 1,1 тыс. россиян (-1%).

Ранее сообщалось, что траты россиян на автомобили с пробегом выросли на 22% в феврале.

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