Названы самые популярные автомобили Chery в России

В России в феврале 2024 года было продано 9,9 тыс. автомобилей Chery, что на 45,4% больше по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Самой популярной моделью Chery в России в феврале стал кроссовер Tiggo 7 Pro Max, разошедшийся тиражом в 3,8 тыс. экземпляров (рост в 3,9 раза). На втором месте находится кроссовер Chery Tiggo 4 Po с показателем 2,8 тыс. автомобилей (рост в 3,3 раза). Третье место у модели Chery Tiggo 8 Pro Max, на котором остановили свой выбор 1,1 тыс. россиян (-1%).

Отмечается, что в 2024 году на российском рынке появятся обновленная версия модели Tiggo 7, а также большой кроссовер Chery Tiggo 9.

До этого стало известно, что в 2023 году самым популярным новым легковым автомобилем на рынке Москвы стал кроссовер Geely Coolray. На втором месте по продажам в столице находится кроссовер Haval Jolion. Замкнул топ-3 еще один китайский кроссовер – Chery Tiggo 4 Pro, который разошелся тиражом 6,1 тыс. единиц.

Всего же в 2023 году в Москве было реализовано 152 тыс. новых легковых автомобилей, что на 56% больше, чем годом ранее.

Ранее россиянам назвали главные преимущества китайских автомобилей.