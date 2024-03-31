В России определили сроки действия иностранных водительских прав

С 1 апреля зарубежные водительские права будут действовать в России в течение года или до получения водителем вида на жительство в РФ либо российского гражданства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на изменения, внесенные в федеральный закон.

«Иностранные национальные и международные водительские удостоверения признаются недействительными для управления транспортными средствами на территории РФ по истечении одного года со дня вступления в силу настоящего федерального закона», — говорится в документе.

Отмечается, что получить водительские права иностранцы смогут в течение года без сдачи экзаменов.

До этого стало известно, что в России с 1 апреля усложнится процедура получения водительских прав. Об этом говорится в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале ГИБДД России.

В частности, с этого момента изменятся сроки пересдачи экзамена, а владельцам иностранных водительских удостоверений придется сдавать теоретический экзамен. Также расширен список документов, необходимых для получения водительских прав.

Максимальное число штрафных баллов, которые кандидат в водители может набрать при экзамене, увеличено с 5 до 7, однако после трех неудачных попыток он сможет пересдать на права не ранее, чем через шесть месяцев (до этого можно было прийти на пересдачу через месяц). В число документов, которые нужно предоставить в ГИБДД, вошел СНИЛС.

Ранее кабмин постановил, что повестка будет препятствовать получению водительских прав.