В России подорожает окраска автомобилей

В России в ближайшее время подорожает на 30% краска для автомобилей, а услуги маляров выросли в цене на те же 30%. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, если ранее окраска кузова автомобиля стоила 120 тыс. рублей, теперь цена этой услуги приближается к 180 тыс. рублей. Цена автомобильных красок растет в связи с усложнившейся поставкой: срок доставки качественных материалов из Италии, Германии или США достигает полугода, на рынке появилось много менее качественных материалов из Турции.

Стоимость услуг маляров также выросла на 30%, утверждает Mash. Цена подбора цвета выросла до 550 рублей за 100 г краски против прежних 320 рублей, а стоимость литра автомобильной краски составляет 2,3 тыс. рублей против прежних 1,2 тыс. рублей. Подорожала и шпатлевка, которая обходится в 1,3 тыс. рублей за килограмм против прежних 700 рублей.

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